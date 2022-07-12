Tartışma başlıyor.. Atun Bakanlık görevden alınacak mı?

ÜSTEL İHTİYATLI

Başbakan Üstel’in Bakan Sunat Atun’u görevden almak istediği ancak bir önceki başbakan Sucuoğlu’nun yaşadıklarını dikkate alarak oldukça ihtiyatlı hareket etmeye çalıştığı öğrenildi.

TATAR DA DEVREDE

Haftaki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar’ın da Atun’un görevden alınmasından yana olduğu ve Üstel’e bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma sözü verdiği öğrenildi.

AMCAOĞLU GETİRİLECEK

Atun’un görevden alınması halinde Maliye Bakanlığı’na Olgun Amcaoğlu’nun atanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce de Maliye Bakanlığı yapmış olan Amcaoğlu, kendisine uygun görülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı kabul etmek istememiş ancak Üstel tarafından ikna edilmişti. Üstel, Amcaoğlu’nu mali konulardaki başlıca danışmanı gibi kullanmaya da özen gösteriyor.