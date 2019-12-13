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Tartışma büyüyor! Basın-Sen Başkanı Kişmir: Mutluyakalı da Nadir ile yemek yedi!

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Tartışma büyüyor! Basın-Sen Başkanı Kişmir: Mutluyakalı da Nadir ile yemek yedi!
Tartışma büyüyor! Basın-Sen Başkanı Kişmir: Mutluyakalı da Nadir ile yemek yedi!

İşte Ali Kişmir'in o yazısından ilgili bölümler;

Kişmir "Patron kim" adlı yazısında;

Son günlerde Cenk Mutluyakalı’nın, Asil Nadir hakkındaki yazılarını ilgiyle takip ediyorum…

Önemli iddialar ortaya atıyor…

Nadir, Türkiye’deki iktidar yetkilileriyle görüşmüş…

Başbakan Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde talimat almış…

...

Mutluyakalı, bugünkü köşe yazsında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Asil Nadir ile görüştüğünü söylüyor ve siyasetin bu görüşmeler nedeniyle çirkinleştiğini belirtiyor…

Akıncı, Nadir ile görüştü mü?

Yemek yediler mi?

...

Hem biliyor musunuz, o büyük medya patronu ile Cenk Mutluyakalı da yemek yemişti…

Ne zaman mı?

Kıbrıs Medya Grubu ile Basın-Sen, Toplu İş Sözleşmesi imzalamadan önce!..

Ve o yemekte sol değerlere önem veren Cenk Mutluyakalı, Asil Nadir’e, “Basın-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzalayacağına bence kendi sendikanı kur ve kendi kendinle TİS imzala” demişti…

Evet, Cenk Mutluyakalı, o büyük medya patronuna, patron sendikası kurmasını ve sırf devletten para alabilmek için göstermelik olarak kendi kendiyle TİS imzalamasını tavsiye etmişti…

...

İlgili Haber: Mutluyakalı: O medya patronu ile bu kez Akıncı yemek yedi!

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