Tartışma büyüyor! Basın-Sen Başkanı Kişmir: Mutluyakalı da Nadir ile yemek yedi!

İşte Ali Kişmir'in o yazısından ilgili bölümler;

Kişmir "Patron kim" adlı yazısında;

Son günlerde Cenk Mutluyakalı’nın, Asil Nadir hakkındaki yazılarını ilgiyle takip ediyorum…

Önemli iddialar ortaya atıyor…

Nadir, Türkiye’deki iktidar yetkilileriyle görüşmüş…

Başbakan Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde talimat almış…

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Mutluyakalı, bugünkü köşe yazsında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Asil Nadir ile görüştüğünü söylüyor ve siyasetin bu görüşmeler nedeniyle çirkinleştiğini belirtiyor…

Akıncı, Nadir ile görüştü mü?

Yemek yediler mi?

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Hem biliyor musunuz, o büyük medya patronu ile Cenk Mutluyakalı da yemek yemişti…

Ne zaman mı?

Kıbrıs Medya Grubu ile Basın-Sen, Toplu İş Sözleşmesi imzalamadan önce!..

Ve o yemekte sol değerlere önem veren Cenk Mutluyakalı, Asil Nadir’e, “Basın-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzalayacağına bence kendi sendikanı kur ve kendi kendinle TİS imzala” demişti…

Evet, Cenk Mutluyakalı, o büyük medya patronuna, patron sendikası kurmasını ve sırf devletten para alabilmek için göstermelik olarak kendi kendiyle TİS imzalamasını tavsiye etmişti…

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