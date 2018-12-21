  • BIST 91.854
  • Altın 213,268
  • Dolar 5,2561
  • Euro 6,0217
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Tartışma yaratan görüntülerden sonra Milli Piyango'dan açıklama geldi

»
Tartışma yaratan görüntülerden sonra Milli Piyango^dan açıklama geldi
Tartışma yaratan görüntülerden sonra Milli Piyango'dan açıklama geldi

İdarenin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, şans oyunlarına ait  çekilişlerin halka ve medyaya açık, çekiliş heyeti tarafından ve noter  gözetiminde gerçekleştirildiği, çekilişlerin tamamının www.millipiyango.gov.tr  adresinden canlı olarak yayınlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu duyuruda, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişiyle  ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama  yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Tüm çekilişlerden önce, çekiliş heyeti ve noter huzurunda teknik  personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testlerinin yapıldığının altı  çizilen duyuruda, söz konusu çekilişte de teknik personelin çekiliş esnasında  sorun veya arıza için arkada hazır bulunduğu, kürelerin kontrolü ve testlerinin  yapılarak canlı yayın çekilişine geçildiği ifade edildi. Duyuruda, şunlar  kaydedildi:

"Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından  kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen  numaralı top çekiliş heyeti ve noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine  tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi  tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."

"Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından  kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen  numaralı top çekiliş heyeti ve noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine  tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi  tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."

Ne olmuştu?

Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)

Kaynak: Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağandan kötü haber20 Aralık 2018 Perşembe 16:19
  • Fatih Portakal'ı portakal yiyerek protesto ettiler (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  • Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 12:38
  • "Tokat sesi geldi, Sıla’ya ‘O…pu seni öldüreceğim’ dedi"20 Aralık 2018 Perşembe 10:31
  • CHP'nin seçim gündemi: Ekonomik kriz19 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
  • Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130. sırada19 Aralık 2018 Çarşamba 10:26
  • ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze satışına onay19 Aralık 2018 Çarşamba 10:24
  • Papağan işkencecisinin cezası belli oldu19 Aralık 2018 Çarşamba 09:30
  • Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmen istifa etti19 Aralık 2018 Çarşamba 08:30
  • Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi19 Aralık 2018 Çarşamba 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti