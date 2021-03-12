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Tartışmaktan bıkan Ukraynalı çift, ellerini kelepçeli tutarak ilişkilerini onarmaya çalışıyor

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Tartışmaktan bıkan Ukraynalı çift, ellerini kelepçeli tutarak ilişkilerini onarmaya çalışıyor
Tartışmaktan bıkan Ukraynalı çift, ellerini kelepçeli tutarak ilişkilerini onarmaya çalışıyor

Tartışmaktan bıkan Ukraynalı bir çift, ilişkilerini onarmak adına üç ay boyunca ellerini kelepçeli tutacak. Henüz bir aydır kelepçeli yaşayan çift deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor.

Güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova (28) ve çevrimiçi otomobil satıcısı Alexandr Kudlay (33) ‘deney’ adını verdikleri şeye Sevgililer Günü’nde başladı ve o zamandan beri Instagram’da binlerce takipçi kazandı.

Reuters’a konuşan Kudlay “Fiziksel rahatlık açısından, her geçen gün buna daha fazla alışıyoruz” dedi.

Kudlay, fikri, Pustovitova ondan ayrılmak istedikten sonra ortaya atmış: “Haftada bir veya iki kez ayrılırdık. Gene bir kavga sırasında Vika bir kez daha ayrılmamız gerektiğini söylediğinde, ‘O zaman seni kendime bağlayacağım’ dedim.”

Reuters’in aktardığına göre Pustovitova öneriyi duyduğunda ilk başta reddedip telefonu kapatmış ancak eninde sonunda fikrini değiştirmiş. Yaklaşık bir aydır hiçbirinin kişisel alanı yok ve market alışverişinden sigara molalarına kadar her şeyi birlikte yapıyorlar.

‘Artık kavga sonrası uzaklaşmak yerine konuşmayı bırakıyoruz’

Pustovitova, “Hayatıma daha önce deneyimlemediğim yeni parlak duyguları getireceğinden dolayı benim ilginç bir deneyim olacağına karar verdim. Onu seviyorum, bu yüzden bunu yapmaya karar verdim.” dedi.

Kudlay, ‘aralarındaki kavgaların ortadan kalkmadığını’ belirterek şunları söyledi: “Hala kavga ediyoruz. Ancak bir çıkmaza yaklaştığımızda ve aramızda bir anlaşmazlık olduğunda, eşyalarımızı toparlayıp uzaklaşmak yerine konuşmayı bırakıyoruz.”

En merak edilenler arasında ise çiftin nasıl tuvalete gittiği sorusu var. Cevap: Biri tuvaletteyken diğeri dışarıda, bir eli havada bekliyor. Sırasıyla duş alıyorlar.

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