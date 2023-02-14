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Tartışmalardan sonra DAÜ harekete geçti!

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DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, İsias Otel enkazında incelemelerde bulunuyor
Tartışmalardan sonra DAÜ harekete geçti!

DAÜ Rektörlüğü tarafından DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in Isias Otel enkazındaki çalışmalarına yönelik açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, Geneş’in 14 Şubat’ta Adıyaman’daki İsias Otel enkazına ulaştığı ve incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in, İsias Otel enkazındaki çalışmalarına yönelik açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, 14 Şubat 2023 tarihinde, sabah 09.00’da, Adıyaman’daki İsias Otel enkazına ulaşmış ve yapıyla ilgili incelemeler yapmıştır.

Doç. Dr. Geneş ayrıca soruşturmayı yürüten savcı ile de görüşmüş ve otelin yıkılması ile ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmakta olduğu bilgisini almıştır.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden yavrularımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin yaşamlarını yitirmelerine neden olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için, yakınlarının ivedilikle ilgili bölge savcılığına suç duyurusunda bulunmalarının gerekli olduğu ilgili savcı tarafından vurgulanmıştır.

Doç. Dr. Geneş, bölge mühendisleriyle de irtibata geçerek yapı hakkında bilgi almıştır.

Konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılıp bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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