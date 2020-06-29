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Tartışmalı Bilişim Suçları yasası Meclis'ten oy çokluğu ile geçti

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Tartışmalı Bilişim Suçları yasası Meclis'ten oy çokluğu ile geçti. TDP Ret oyu kullandı:
Tartışmalı Bilişim Suçları yasası Meclis'ten oy çokluğu ile geçti

Tartışmalı Bilişim Suçları Yasası, Meclis Genel Kurul'unda madde madde oylandı.

Yasa oy çokluğu ile Genel Kuruldan geçti. TDP yasaya red oyu kullandı.

NE OLDU?

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Meclis’teki görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy konuşmasında, yasanın önemine istinaden TDP’nin de bu tasarıya olumlu oy vermesini ve değişiklerin de dikkate almasıyla oy birliğiyle çıkmasını önerdi.

Komitede oldukça yoğun çalışma yürütüldüğünü ve kişisel hakların korunarak ve ifade özgürlüğünü de gözeterek tüm katılımcıları dikkatle dinleyerek bu aşamaya gelindiğini dile getiren Akansoy, bu yasanın yeterince tanıtılmadığının söylendiği fakat kendilerine Meclis’i takip eden vatandaşlardan e-mailler bile geldiğini kaydetti.

Toplumun daha da bilgilendirilmesi gerektiğinin doğru olduğunu söyleyen Akansoy, tasarının, komite toplantılarında birçok kesimin katkılarıyla Genel Kurul’a geldiğini kaydetti.

TDP’ye açık davet yaparak yasanın oy birliğiyle geçmesi teklifini değerlendirmelerini isteyen Akansoy, tasarıda yer alan suçların tanımlarının da net yapıldığını ve uzmanlığı olan kişilerin görüşleri alınarak yapının adım adım ileriye taşındığını belirtti.

Asım Akansoy, bu çalışmanın ötelenmesi halinde başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirerek bugün bu yasanın hep birlikte üç değişiklik de eklenerek sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay da, bilgi çağında yaşandığını ve bilgi üzerine hayatın inşa edildiğini ifade ederek, internetin de bu konuda büyük ve önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

İnternet kullanımının da hukuki bir zemine oturtulması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak komitenin konuyu ele aldığını ve tasarıyı oy birliğiyle kabul ettiğini ifade eden Çağatay, bilişim üzerinden işlenecek suçların bu yasa ile engelleneceğini anlattı.

Çağatay, yasa tasarısı üzerine detaylı bilgiler vererek, HP olarak çok emek verilen bu yasa tasarısına olumlu oy kullanacaklarını söyledi ve katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.

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