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Tartışmalı isim Interpol başkanlığına seçildi

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Interpol'ün İstanbul'da düzenlenen genel kurulunda, hakkında işkence iddiaları bulunan BAE'li aday Ahmed el-Reisi teşkilat başkanlığına seçildi.
Tartışmalı isim Interpol başkanlığına seçildi

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde hafta başından bu yana devam eden Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Kurulu'nda teşkilatın yeni başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Ahmed el-Reisi seçildi. El-Reisi'nin seçildiği haberi, 195 üyeli Interpol'ün Twitter hesabından paylaşıldı.

Hakkındaki suçlamalar

El-Reisi'nin adaylığı, hakkındaki işkence iddiaları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Muhaliflerin keyfi şekilde tutuklanması ve işkenceye uğramasında rol oynadığı iddia edilen el-Reisi hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunuyor.

İngiltere vatandaşı siyaset bilimci Matthew Hedges, doktora tezi için gittiği BAE'de 2018 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklanması ve gözaltında işkenceye uğradığı iddiasıyla ilgili olarak el-Reisi'nin de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Körfez İnsan Hakları Merkezi avukatları da hükümete muhalif Ahmed Mansur'a yönelik "işkence ve barbarlık eylemlerinden" sorumlu tuttuğu el Reisi'yle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Çok sayıda insan hakları örgütü el-Reisi'nin başkan adaylığını protesto ederken Avrupa Parlamentosu'nun üç üyesi de AB Komisyonu başkanlığına bir mektup yazarak el Reisi'nin seçilmesinin Interpol'ün itibarını zedeleyeceği uyarısı yapmıştı.

BAE'nin Interpol'e maddi desteği

BAE'nin Interpol üzerindeki etkisi ise aslında 2015 yılında teşkilata maddi desteğini artırmasından bu yana tartışılıyor. BAE şu anda ABD'den sonra Interpol'e en fazla mali destek veren ikinci ülke konumunda.

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