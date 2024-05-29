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Tartışmalı olduğu kişiye trafikte saldırdı

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Gazimağusa'da tartışmalı olduğu kişiye trafikte saldıran şahıs tutuklandı.
Tartışmalı olduğu kişiye trafikte saldırdı

Gazimağusa’da dün saat 21.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, A.H.A.(E-25) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, daha önceden aralarında sorun olan B.E.(E-44)’nin kullanımındaki aracın solundan yaklaşarak, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sopa ile B.E.’nin kullanımındaki aracın sol kapısına, dikiz aynasına ve ön kaputuna kasten vurmak suretiyle, söz konusu aracı hasara uğrattı.

Polisten verilen bilgiye göre, A.H.A. tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

 

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