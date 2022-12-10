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Tartıştığı Adamı Karnından Bıçakladı

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Girne’de meydana gelen "Yaralama, Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı E.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tartıştığı Adamı Karnından Bıçakladı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı.

Akmansel huzurda bulunan zanlı zanlının 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Y.S’nin sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki Y.S'nin  Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Polis zanlının   mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak henüz ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ayrıca alınması gereken çevre şahadeti ile kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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