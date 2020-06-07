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Tartıştığı eski kız arkadaşının belini kırdı...2 gün tutuklu kalacak

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Tartıştığı eski kız arkadaşının belini kırdı...2 gün tutuklu kalacak
Tartıştığı eski kız arkadaşının belini kırdı...2 gün tutuklu kalacak

Tatlısu’ da Küçük Erenköy sahilinde, dün saat 23.00 umumi bir yerde, kendisini sürekli araması, rahatsız etmesi ve gittiği yerlere peşinden gelmesi sonucu kendisinden yaşça büyük eski kız arkadaşı Yunan uyruklu A.D’yi (K-45) aralarında çıkan tartışma sonucu elleri ile darp edip attığı taşlarla adı edilenin belinin kırılmasına neden olan Lefkoşa sakini Bestami Diko (E-28) suçüstü hali gereği tutuklandı.

Kıdemli Yargıç 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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