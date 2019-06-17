  • BIST 92.250
  • Altın 252,918
  • Dolar 5,8690
  • Euro 6,5917
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı!

»
Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı!
Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı!

Antalya'da tartıştığı kişi tarafından ısırılan Sinan Baş'a (24) götürüldüğü hastanede 4 doz kuduz aşısı reçete edildi. İlk dozu yaptırılan aşı, başka bir hekimin muayenesinin ardından iptal edildi.

Antalya'da bir otelde barmen olarak çalışan Sinan Baş, 9 Haziran günü Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen festivale katıldı. Burada arkadaşıyla bir süre eğlenen Baş, alandan ayrılmak istediği sırada kendisine küfreden festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Sinan Baş ve A.B.E.'yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Baş'ın şikayetçi olduğu A.B.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KUDUZ REÇETESİ YAZILDI

Sinan Baş ise ifadesinin ardından hastaneye götürüldü. Baş'ı muayene eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ö.A., ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı.

'ANTİBİYOTİK VERİLMESİ YETERLİ'

4 dozun ilkini aynı gün hastanede yaptıran Sinan Baş, ikinci doz için 12 Haziran tarihinde tekrar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Isırıkların insan kaynaklı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, durumu Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen'e bildirdi. Baş'ı muayene eden Dr. Akçimen, kuduz aşısına devam edilmesine gerek olmadığını, antibiyotik tedavisinin yeterli olacağını söyledi.

Dr. Ö.A.'nın muayene sırasında durumu çok algılayamadığını belirten Dr. Akçimen, "İnsan ısırıkları kötü ısırıklardır. Yaraların enfekte olma ihtimali yüksektir. Sinan Baş'ın göğüs kısmında hafif bir enfeksiyon başlamış. Tetanos ve antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Bu aşılamanın durdurulmasını isteyip antibiyotik devam edeceğiz. Yapılan o tek doz kuduz aşısının da zararı yok" dedi.

Darp raporu alırken kuduz aşısı olması gerektiğini söyleyen doktorla aralarında bir tartışma geçtiğini de Sinan Baş ise "Bugün ikinci dozu olmak için geldim. Aşıyı iptal ettiler" dedi.

AŞI KARTININ ARKASINDAKİ YAZI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nın resmi sitesinde kuduza ayrılan bölümde, kuduz mikrobunun hayvanlardan insana geçebildiği ifadeleri dikkati çekti. Ölümcül olduğu vurgusu yapılan kuduz mikrobunun ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olabildiği uyarısı görüldü. Sinan Baş'a verilen aşı kartının arkasında da 'Kuduz, insanlara hayvanlardan bulaşan ve kesinlikle ölümle sonuçlanan bir hastalıktır' ifadesinin yer aldığı görüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Pes’ dedirtecek sahil düzleştirme çalışması: 50 caretta caretta yuvası kayboldu17 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
  • Türkiye'de işsizlikte büyük artış: 4 puan artarak yüzde 14.1 oldu17 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
  • Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır17 Haziran 2019 Pazartesi 11:14
  • "Yıldırım'a yakın bir isim, 'İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun' dedi"17 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
  • SONAR/Hakan Bayrakçı: Seçmen şu ana dek bilmediği yeni bir şey öğrenmedi16 Haziran 2019 Pazar 23:47
  • 17 yıl sonra bir ilk; İmamoğlu ve Yıldırım karşı karşıya16 Haziran 2019 Pazar 23:15
  • AA yine 31 Mart'taki gibi16 Haziran 2019 Pazar 22:13
  • “Selahattin Demirtaş tahliye edilecek” iddiasına avukatından açıklama16 Haziran 2019 Pazar 15:13
  • Avrasya Araştırma: Binali Yıldırım’ın açık ara değil, 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur16 Haziran 2019 Pazar 15:12
  • Sonar İstanbul anketini açıkladı... İşte en son anket!15 Haziran 2019 Cumartesi 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti