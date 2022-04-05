Tartıştığı Otel Görevlisinin Sesini Gizlice Kayda Alan Şahıs Tutuklandı

Gazimağusa'da 04.04.2022 tarihinde, müşteri olarak kalmakta olduğu bir otelin oturma odası içerisinde, yaşadığı sorunlar nedeniyle tartıştığı otel yetkilisinin gizlice sesini cep telefonu ile kayda alan S.B.Y. şikayet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 05.04.2022 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis memuru A.T., zanlının 04.04.2022 tarihinde Gazimağusa'da müşteri olarak bulunduğu bir otelin oturma odasında, yaşadığı sorunlar nedeniyle otel yetkilisi ile yüksek sesle yaşanan münakaşa sonrası oradan ayrılmakta olduğu esnada arkasından kendisini uyaran otel yetkilisinin sesini tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu ile gizlice kayda almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve mahkemeden temin edilen emir uyarınca tasarrufundaki cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyleyen tanık polis, işlemiş olduğu suç ile ilgili zanlıya tebliğ edilen yazılı dava tebliğine zanlının ''kabul etmiyorum'' şeklinde cevap verdiğini belirttikten sonra davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç M.G. zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6 bin lira nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verildi.