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Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti: Testi pozitif çıktı

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Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti: Testi pozitif çıktı
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti: Testi pozitif çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaş, tartıştığı sağlık çalışanının kendisine tükürdüğünü söyledi ve yapılan koronavirüs testinin sonucunun ise pozitif çıktığı belirlendi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.

Gölcük'e bağlı Değirmendere Mahallesi Kestanelik Sokak’taki sitede oturan Fatma Ateş, iddiaya göre, 12 Mayıs'ta apartmanda oturan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle bağıran, karşı daire komşusu M.K. ile apartmanda yaşayanlarla birlikte tartıştı. Ateş, şikayet dilekçesinde, M.K. isimli kadın sağlık çalışanının olay günü, "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek, üzerine yürüyüp, yarım metre mesafeden kendisine tükürdüğünü ileri sürdü. Ateş, ayrıca M.K.’nin iş kıyafetlerini kapısının önüne poşetin ağzı açık halde koyduğunu, site yönetimine durumu bildirmesi üzerine kıyafetleri içeri aldığını belirtti.

Karantinaya alındı

Fatma Ateş’in, sağlık çalışanı komşusunun kapısının önüne iş kıyafetlerini koyduğunu ve yüzüne tükürüldüğünü iddia etmesi üzerine 'Covid-19' testi yapıldı. Ateş, sonucun pozitif çıkmasının ardından yerleştirildiği yurtta karantinaya alındı. Fatma Ateş, dilekçesinde, "Bu ruh yapısında olan birinin sağlık çalışanı olarak görevine devam etmesi ne kadar doğru bilmem ama yetkili mercilerin mutlaka konuya müdahale edeceğine inancım tamdır. Bizim tüm kamu görevlilerine olduğu gibi sağlık çalışanlarına da saygımız sonsuzdur ancak bu tip sağlık çalışanlarına değil" dedi.

'Eşimin yüzüne tükürmüş'

Karantinaya alınan Fatma Ateş’in eşi İsmail Ateş ise komşularından şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Sağlık çalışanı benim kapı komşum. Kendisi 2 yıldan beri çocuklara baskı uyguluyor hatta 2 sene önce benim kızımı da dövdü. Komşuluk ilişkilerinden dolayı biz kendisini ve olayı emniyete şikayet etmedik. İdare ettik bu zamana kadar. Son olarak corona virüs salgını başladıktan sona iş yerinde kullandığı kıyafetleri her gün kapının önüne bırakıyordu. Kendisini uyarmamıza rağmen kaldırmadı, daha sonra site yönetimine bildirdikten sonra kaldırdı. Ayın 12’sinde kadınlar arasında bir tartışma çıktı site bahçesinde. Sağlık çalışanı olan kadın, eşim ve sitede bulunan diğer kadınlar tartışmaya başladı. Eşime 'Ben corona virüslü hasta taşıyorum. Ben de corona virüs taşıyor olabilirim' diyerek yaklaşıyor ve yüzüne tükürüyor" dedi.

'Sana ambulans göndertmeyeceğim' demiş

Sağlıkçı komşularından şikayetçi olduklarını belirten İsmail Ateş, "Bu olay emniyete yansıdı, savcılık talimatıyla eşimi ve sağlık çalışanı kadını corona virüs testine gönderiyorlar. Eşimin test sonucu pozitif çıkıyor ama sağlık çalışanı kadının testi negatif çıkıyor. Eşim şu an karantina altında. Sağlık çalışanında negatif çıkması onun suçunu hafifletmez. Öldürmeye teşebbüs etti. ‘Bende corona virüs var, sana da bulaştıracağım. Ambulanslar benim emrimde sana da ambulans göndertmeyeceğim’ gibi şeyler söylemiş kendisi eşime. Biz ondan şikayetçiyiz, bizi ölümle tehdit ediyor, korkuyoruz. Çocuklarımız korkudan dışarı çıkamıyor. Komşularımızın da çocukları aynı şekilde kendisinden korkuyor" diye konuştu.

Sağlık görevlisinin, Fatma Ateş’in yüzüne tükürdüğünü ileri süren site sakinlerinden Üzeyir Terzi ise "Burada kadınlar tartışıyordu. Sağlık çalışanı kadın, Fatma ablaya yönelip, yüzüne tükürdü. O sıra bağırışlar oldu ve geri kaçtı. Daha önce sitede hep çocuklar yüzünden kavga ediyorlardı. Yine öyle oldu bu sefer sinirlendi ve gerildi. Bir hamle yaptıktan sonra tükürdü ve diğer kadınlar araya girince geri çekildi. Olayın ardından Fatma ablanın testi pozitif çıkmış. Şu anda kendisi karantinada" dedi.

Testi negatif çıkmış

Sağlık görevlisi M.K.’nin ismini açıklamayan eşi de "Eşimin testi negatif çıktı. Bu konuda suçlu kim? Biz mi bulaştırmış oluyoruz? Ben de onlardan şikayetçi oldum. Eşimin bütün arkadaşları da negatif çıktı. Eşim pozitif çıksaydı bana da bulaştırırdı ve çocuklarıma da bulaştırırdı. Kendileriyle mahkemede görüşeceğiz" diye konuştu.

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