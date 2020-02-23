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Tartıştığı servis şoförünü tiner döküp yakan kadın tutuklandı

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Tartıştığı servis şoförünü tiner döküp yakan kadın tutuklandı
Tartıştığı servis şoförünü tiner döküp yakan kadın tutuklandı

Zonguldak’ta öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç.’nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Geçen perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi’nde Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.’nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.’nin vücudunun büyük kısmı yandı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., Ankara’ya sevk edildi. Eray Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılamaz hale geldi.

 

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