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Taş atanlara gerçek mermiyle müdahale: 1 çocuk öldü

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk karnından aldığı yara sonucu yaşamını yitirdi.
Taş atanlara gerçek mermiyle müdahale: 1 çocuk öldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk karnından aldığı yara sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karnından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Kızılayı, çatışmaların meydana geldiği bölgede İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazı soluyan 6 kişinin de olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, ayrıca olay yeri çevresindeki sokakları kapatarak ambulans geçişlerini engellediğini kaydetti.

Filistin medyası, ölen çocuğun Nablus yakınındaki Asker mülteci kampında yaşadığını bildirdi.

İsrail ordusu: Taş attılar

İsrail ordusu, Nablus kentinin doğusunda meydana gelen olayda "onlarca" göstericinin İsrail askerlerine taş attığını, askerlerin "toplumsal olayları dağıtma araçları ve gerçek mermi ile yanıt verdiğini" bildirdi. Ordu sözcüsü, çocuğun ölümüne yol açan olayın incelendiğini kaydetti. Yahudi yerleşimleri nedeniyle son dönemde gerginliğin arttığı bölgede Filistinliler özellikle Cuma günleri düzenli olarak protesto gösterileri düzenliyordu.

İsrail hükümeti geçen hafta Batı Şeria'da 3 bin yeni konut inşası için onay vermişti. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü genişleme politikaları sonucu, 2,8 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'da Yahudi nüfusun sayısı 500 bini aşmış durumda. Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleri AB dahil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından meşru kabul edilmiyor.

İsrail, Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal etmişti. Filistinliler Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan topraklarda bir devlet kurmayı hedefliyor. Aralarında Başbakan Naftali Bennett'in de bulunduğu sertlik yanlısı İsrailliler, Batı Şeria'yı "Yahudi tarihinin kalbi" olarak görüyor.

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