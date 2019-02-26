Taş: Biliyorsunuz Karadenizliyiz, burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz

Taş, "Ben diyorum ki burun farkıyla kazansak bile önemli. Biliyorsunuz Karadenizliyiz. Karşımdaki aday da Karadenizli ama onun burnu benim kadar uzun değil. O yüzden biz burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin Beyoğlu Belediyesi başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, "Ben diyorum ki burun farkıyla kazansak bile önemli. Biliyorsunuz Karadenizliyiz. Karşımdaki aday da Karadenizli ama onun burnu benim kadar uzun değil. O yüzden biz burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, "Belediye başkanı seçilirsem kazanan Beyoğlu halkı olacak" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BASINÇ OLUŞMAYA BAŞLADI'

Yurt gazetesinden Edda Sönmez'e konuşan Taş, CHP adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada teklifin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok olabilecek gibi bir öneri olarak düşünmedim hiç kafamda. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu aracılığıyla teklif geldi. Bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi olduğu söylendi daha sonra Kemal bey ile (Kılıçdaroğlu) görüştük. Aslında Kemal Bey'in Fox Tv'de adımızı ifade etmesine kadar böyle bir şeyin çok mümkün olmayacağı noktasındaydım. Ama çeşitli istişareler yapıyorduk gerek parti içi gerek parti dışı. Fakat bütün istişareler genelde olumluydu. Benim fikrimden daha tersine fikirler vardı. Bir toplumsal basınç oluşmaya başladı. Yani burada aday olmamızın doğru olacağı, demokrasi emek güçleri açısından iyi olacağı ve çok büyük bir telkin vardı. Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) televizyondan ifade etmesinden itibaren o teklif çığ gibi büyüdü. Kemal Bey ile (Kılıçdaroğlu) görüştükten sonra kararımızı verdik. Çok ani bir karar verdik. Bir çerçeve çizdik bizim açımızdan o çerçevede Kemal Bey tarafından olumlu karşılandı. Biz sosyalist bir hareketin bir parçası olarak Beyoğlu'nda CHP çatısında aslında biz CHP ile bir ittifak ilişkisi kurmuş olduk. Bizim açımızdan Beyoğlu'ndaki adaylığımızın esası budur. Yani sosyalistlerle, sosyal demokratların bugünün Türkiye'sinde AKP, MHP faşizminin yarattığı bu baskıya ve karanlığa karşı en azından Beyoğlu özelinde bir iş birliği, bir ittifak zemini olarak Beyoğlu'nu olumlu bulduk."

'ÖYLE BİR RAKAMIM YOK'

Seçimlerde 'burun farkıyla kazanacaklarını' söyleyen Taş ayrıca, kendisine yöneltilen "Yüzde kaç alırsınız?" sorusunu ise "Öyle bir rakamım yok. Ben diyorum ki burun farkıyla kazansak bile önemli. Burun farkıyla bile kazanacağız biliyorsunuz Karadenizliyiz. Karşımdaki aday da Karadenizli ama onun burnu benim kadar uzun değil. O yüzden biz burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz. Kaç yıldır yönetimdeler ama Beyoğlu sorunlar yumağına dönüşmüş durumda" ifadeleriyle yanıtladı.

'BİZ 68'LERİN ÖĞRENCİSİYİZ'

Adaylığı konusunda 68 ilden destek geldiğinin hatırlatılması üzerine "Biz 68'lerin öğrencisiyiz" diyen Taş, "Yani eşitlik, özgürlük bağımsızlık, halkçılık, devrimcilik 68'in bize mirasıdır. O mirası biz bugün sürdüreceğiz. Yani 21'inci yüzyılda sürdürücüleriyiz o kavramlar bizim açımızdan soyut kavramlar değildir. İçinin doldurulması gereken kavramlardır" dedi ve Beyoğlu'nun 'Eşit yurttaşlar açısından eşit bir Beyoğlu olacağını' söyledi.

Taş ayrıca, "Eşitliği, özgürlüğe, adalete, dayanışmaya, halkın iktidarına dayalı bir Beyoğlu bizim muradımızdır, amacımızdır. Bu da 68'in devrimci demokratik geleneğinin önemli bir özüdür" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE KÜSMELERİNİN ANLAŞILIR NEDENLERİ VAR'

'Küskün CHP seçmenleri' tartışması üzerine de konuşan Taş, CHP seçmeninin 'küsmelerinde' 24 Haziran'da ortaya konan tablonun etkili olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"CHP'ye küsmelerinin anlaşılır nedenleri var. İnsanlar bir umutsuzluk içerisine sokuldu. 24 Haziran'da ortaya konulan tablo yüzünden insanlar illallah etti. Ama bu bir yerel seçim. Yerelde sandıkları korumak, kollamak daha mümkün. Eleştiride bir haklılık var ama biz gerçekten Beyoğlu'nda anlayışla, bir başka kültürle, bir başka ahlakla, bir başka tarzla Beyoğlu'nda bir tarih yazmak istiyoruz. Beyoğlu'nun kazanmanın İstanbul'u kazanmak kadar önemli bir yer olduğunun farkındayız. O yüzden küsen, sandığa gitmeyecek olanların sandığa gitmeleri sahiplenmeleri sadece oy vermeleri değil kazandıktan sonra yürüyeceğimiz o yolda biz olmalarını istiyoruz. Yani sadece seçim dönemlerinde oy vererek değil birlikte bir tarih yazmak istiyoruz. Bir demokrasi örneği yaratmak istiyoruz. Beyoğlu'nda seçimi kazanmamızın yolu sandığa gitmeyecek olan insanlarımızın sandığa gitmesi ve sürece sahip çıkmalarından geçiyor."