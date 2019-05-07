Tas kebabı tarifi bu lezzet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!

Tas kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ramazan sofralarına yakışan enfes bir lezzetle karşınızdayız. Bu lezzete bayılacaksınız. İşte hazırlanışı!

Yemeklerin şahı diyebileceğimiz enfes bir lezzetle karşınızdayız. Ekmeğinizi suyuna bana bana yiyebileceğiniz tas kebabı tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Tadı damağınızda kalacak bu lezzeten vazgeçemeyeceksiniz. Tas kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Bu unutulmaz lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım! İşte tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

800 gram kuşbaşı dana eti, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet orta boy kuru soğan, 3 dişsarımsak, 1 yemek kaşığı un, 1 adet orta boy havuç, 2 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı domates salçası,3 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak kuşbaşı etlerinizi yıkayın ve suyunu süzdürün daha sonra kurulayın. tencerede ayçiçek yağını kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye alın. Yüksek ateşte, kapağı kapalı tencerede suyunu çekene kadar pişirin. Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz havucu halka halka, patatesleri iri küpler halinde kesin. Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları kavrulmakta olan etlerle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurun. Bu aşamada ekleyeceğiniz unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. Salçayı ekleyin ve karıştırın.

Ardından sıcak suyu tencereye aktarın. Doğranmış havuç ve patatesleri ilave edin. Tane karabiber ve tuzu katın. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak servis etminizi öneriyoruz. Afiyet olsun...