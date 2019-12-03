Taş ocağındaki patlama anı kameralara böyle yansıdı; burası Taşkent!

Taşkent Doğa Parkı’nın kameralarına, Dikmen-Taşkent arasındaki taş ocağındaki patlama işte böyle yansıdı.

Taşkent Doğa Parkı sorumlusu Kemal Basat sosyal medya hesabından yaşanan anı paylaştı.

İşte Kemal BASAT'ın paylaşımı;

Evde oturuyorum, bir güm sesi tüm camlar sallanıyor deprem oldu gibi korktum.

Sonra kameradan baktım meğer 3km ötedeki taş ocağı dinamitlerle dağın, doğanın içine ediyormuş sadece, rahatladım.

Taşkent - Dikmen Arasında tek bir taş ocağı.

Bu taş ocağının kamyonları Taşkent Dikmen ve Taşkent Haspolat yollarının delik deşik çukurlu olmasının tek sorumlusu.

Onlar içine ediyorlar sonra benim vergimle Ulaştırma Bakanlığı ihale açıp yama yaptırıyor, yamalama işlemi daha bitmeden ilk yapılanlar bozulmaya başlıyorlar...