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Tasarı kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor

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Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Tasarı görüşülmeye başladığı andan itibaren çeşitli tepkilere neden olmuş bu yüzden protesto gösterileri düzenlenmişti.
Tasarı kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor

Türkiye'deki 10 üniversiteyi bölerek, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda dün görüşüldü.

AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "bölünecek üniversite" listesine Anadolu Üniversitesi,  Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de eklenmesi önerildi.

PARÇALANACAK ÜNİVERSİTE LİSTESİ UZATILIYOR

AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "parçalanacak üniversite" listesine, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de eklenmesi önerildi. Böylece yeni kurulacak üniversite sayısı 20'ye çıkmış oldu.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor.

Bunun dışında bölünmesi planlanan ve kurulacak yeni üniversiteye alınan tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri"nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalmasına karar verildi.

Yapılması planlanan çarpıcı değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi.

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