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Tasarılarla ilgili görüş ve öneride bulunulabilecek

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Tasarılarla ilgili görüş ve öneride bulunulabilecek
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarıları ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarıları, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlayarak halkın bilgisine getirildi.

20 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tasarılar için görüş ve öneriler, bir hafta içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.
Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasaya bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulmasını amaçlıyor.
Buna göre, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları, tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde daireye başvurulması ve dairenin yapacağı değerlendirmede borcun tahsilinde yasal engel bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, 30 Ekim 2017 tarihine kadar belirlenen planı çerçevesinde peşin veya taksitle ödenebilecek.

Tasarıyla, yüzde 25 prim borcu ve bu miktarın gecikme zammının yüzde 90’ının ödenmesi; yüzde 50 ve bu miktarın gecikme zamlarının yüzde 65’inin ödenmesi; yüzde 75 ve bu miktarın gecikme zamlarının yüzde 40’ının ödenmesi halinde ödemelerin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadarki gecikme zamları dondurulacak. Ödeme 3 yıl içerisinde en çok 36 ay taksitle yapılabilecek. Ödemenin yapılması ile prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olacak.

Prim borcunun yüzde 100’ü ve o güne kadarki gecikme zammının yüzde 15’i de tek seferde ödenebilecek.

2. DEĞİŞİKLİK

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uygulamasında ortaya çıkan pek çok soruna çözüm bulmak, bazı koşulları daha net belirlemek ve yasayı günün koşullarına uyarlama gerekçesi ile hazırlanan bir diğer Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Yasası’na uyumlaşması da hedefliyor.

Tasarı, sürekli iş görmezlik geliri, malullük, yaşlılık aylığı alanların geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin de tedavi için yurt dışı sevklerinin önünü açıyor.

Yaşlılık aylığının, başlangıcını başvuru tarihini izleyen ay yerine yazılı istek tarihinden itibaren bağlanmasını da getiren tasarı, ölüm aylığının bağlanması konusunda da yeni düzenleme yapıyor.

Yeni basamak tablosu ile sigortalıların elde ettikleri gerçek prime esas kazançları üzerinden prim ödeyebilmelerini de getiren tasarı, işveren, isteğe bağlı sigortalı ve ev kadınlarının da primlerini her ay ödemelerine olanak sağlıyor.

Mükellef askerlik sürelerinin borçlanılarak ödenmesini de sağlayacak tasarı, sosyal sigorta uygulamalarının internet, elektronik ve benzeri ortamlarda yapılabilmesinin yasal altyapısını da hazırlıyor.

SOSYAL GÜVENLİK

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarıları ise Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na Değişiklik Yasa Tasarıları ile getirilecek değişikliklere uyumu amaçlıyor.

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