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Tasarının madde madde görüşülmesine devam edildi!

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında Belediyeler Yasası’nda değişiklik öngören tasarının maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti.
Tasarının madde madde görüşülmesine devam edildi!

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/ 2022)” ve “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısını(Y.T.No:7/1/2022)” birleştirerek görüşme kararı almıştı. Komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda ilgili yasa tasarısının maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulunurken, davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Festivalciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, BES ve REK-DER’den  yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak’ın yanı sıra CTP Milletvekili Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

 

- Genel gerekçeler...

Açıklamada, “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)”nın, Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması; Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması; Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi; kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması; Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması; vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması; bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacından yeniden düzenlenerek hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan, “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı'nda (Y.T.No:7/1/2022) ise tefsir maddesinde yer alan kasaba ve kent tefsirleri yasanın içeriğine bağlı olarak yeniden tanımlandı.

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