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“Tasarruf etmek istiyorsanız sütü buzdolabı kapağına koymayın”

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Sosyal medyada yayılan bir videoda, sütü buzdolabı kapağında saklamanın israf olabileceği iddia edildi.
“Tasarruf etmek istiyorsanız sütü buzdolabı kapağına koymayın”

Sosyal medyadaki popüler bir hesapta paylaşılan videoya göre, genellikle yapıldığı şekilde, sütü buzdolabının kapağındaki raflarda muhafaza etmek daha fazla israfa yol açıyor.

Daily Star’ın haberine göre, Cost of Living Crisis Tips isimli TikTok hesabında paylaşılan bu tüyoda, “Sütünüzü buzdolabının kapısına koymayın. Buzdolabının kapısını açtığınızda, kapak kısmı soğuk havadan uzaklaşıyor, bu da tazeliği etkiliyor. Bu nedenle sütün daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız buzdolabının iç kısımlarına koymanız gerekiyor.” denildi.

Ancak videoyu izleyen bazı kullanıcıların bu öneriye itirazları oldu. Bir takipçi, buzdolabının sadece 10 saniye açık olduğunu, bunun da sütü etkilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Hesap ise bu yoruma cevap vererek buzdolabının kısa da olsa, gün içerisinde birçok kez açıldığını, bunun da yine tazelik oranını etkilediğini öne sürdü.

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