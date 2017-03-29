Kooperatif Merkez Bankası'nın (Koopbank), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlediği “Tasarruf, kooperatifçilik ve hayallerim” konulu ilkokullar arası kompozisyon yarışması başladı.

Yarışma, ilkokul öğrencilerinin tasarruf bilinci ve kooperatifçiliği tanıması, bu çerçevede çocukların hayallerini de içeren kompozisyonları ile açık ve etkili anlatımla kendilerini ifade etmesini amaçlıyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, ilkokul 4’ncü ve 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmanın son başvuru tarihinin 14 Nisan olduğu; dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada, her katılımcıya katılım sertifikası ve dereceye giren okullara ise plaket verileceği belirtildi.

Koopbank tarafından okullara dağıtılan ve bankanın internet sitesinden de verilen “Bilgi Dosyası” ile kooperatifçilik ve Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin tarihçesi ile öğrencilerin daha sağlıklı bilgi edinmesi sağlanıyor.

Yarışmada birinci gelecek öğrenciye laptop bilgisayar, ikinci gelecek öğrenciye tablet bilgisayar ve üçüncü gelecek öğrenciye ise dijital fotoğraf makinesi ödül olarak verilecek. Mansiyon ödüllerinin de olduğu yarışmanın ödül töreni ise 12 Mayıs tarihine gerçekleştirilecek.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, Koopbank’ın internet sitesinden yarışma ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşılabileceği kaydedildi. Hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler www.koopbank.com üzerinden kooperatifçilik, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin tarihçesi ve daha birçok bilgiye hazırlanan “bilgi dosyası” yardımı ile de ulaşabiliyor.

KATILIM KOŞULLARI:

1. Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.

2. Konu, öğretmenler tarafından A4 kağıtlara yazdırılacaktır.

3. Kompozisyonlar sınıf öğretmenleri gözetiminde kendi sınıflarında tüm okullarda bir ders saati süresince yapılacaktır.

4. Okullarda yapılacak yarışma sonrasında okul jürisi yazılan kompozisyonlar arasından değerlendirme yaparak, her okulun en iyi kompozisyonları, 10’unu aşmamak koşuluyla katılımcı öğrencilerin ayrı ayrı hazırlanacak katılım forumlarıyla Koopbank Genel Merkezi Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne elden veya tahaütlü posta ile zarf içinde gönderilecektir.

DEĞERLENDİRME

1. Değerlendirme Koopbank’ın alanında uzman seçici kurul üyeleri tarafından yapılacaktır.

2. Seçici kurul üyeleri kompozisyonları 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir.