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Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu

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Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu


Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında methamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, aranan iki şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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