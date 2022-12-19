Tasarrufunda İthali Yasak Mal Bulundurma (Gelişme)

17.12.2022 tarihinde, Lapta’da meydana gelen Tasarrufunda İthali Yasak Mal Bulundurma meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.V.(E-35) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
17.12.2022 tarihinde, Lapta’da meydana gelen Tasarrufunda İthali Yasak Mal Bulundurma meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.V.(E-35) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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