Tasarrufunda Uyuşturucu Sprey Taşıyan Kâğıt Bulunduran Zanlı Teminata Bağlandı

16.11.19 tarihinde Gazimağusa sakini İ.K (E-53)’ ın ikametgâhında yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan çok sayıda kâğıt parçası ve ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındıktan sonra mesele ile ilgili olarak İ.K tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 22.11.19 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hasan Selvili olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Selvili şahadetinde, 16.11.19 tarihinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasındaki komodin üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi ihtiva eden 8’ i kesilmiş toplam 334 adet kâğıt, kül tablasında ayni spreyi ihtiva eden kâğıt parçası bulunan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara ile bir adet makas bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Zanlının suçunu itiraf ettiğini ve bahse konu kâğıtları 300 TL karşılığı Gazimağusa’ da tanımadığı bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyleyen Selvili zanlı aleyhine yürüttüğü tahkikatını tamamladığını belirttikten sonra ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 4000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin imza edeceği 50000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.