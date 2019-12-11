Tasarrufunda Yarım Gr Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri almış olduğu bir bilgi ışığında, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalmakta olan A.S.D’nın ikametgâhında yaptığı aramada, dış cephede bir çanta içerisinde beyaz tuvalet kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare alındıktan sonra konu şahıs tutuklanmıştır.

Zanlı bugün 11.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına yemin altında mahkemede şahadet veren tahkikat memuru Raif Safa olgularla ilgili verdiği bilgide alınan bilgi doğrultusunda 10.12.19 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Arama sonucu dış cephede bir çanta içerisinde beyaz tuvalet kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare aldığını ve zanlıyı tutukladığını belirten Safa, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 9.12.19 tarihinde ismini bilmediği bir şahıstan 50 TL karşılığı satın aldığına dair beyanı olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğuna değinen Safa tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.