Tasarrufundaki 3gr Hintkeneviri Başkalarını Ele Verdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
18.06.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen G.T.M.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede bağlantısı olan B.D.M.(E-21) ve P.C. (E-28) tespit edilmiş olup, B.D.M.’nin ikametgahı’nda yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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