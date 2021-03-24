Taşçı’dan yeni klip

Ülkemizin üretken sanatçılarından Yıltan Taşçı, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği kendisine ait olan “Her Şair Bir Gün Ölür” şarkısının klibini yayınladı.

Ülkemizin üretken sanatçılarından Yıltan Taşçı, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği kendisine ait olan “Her Şair Bir Gün Ölür” şarkısının klibini yayınladı.

Şubat ayında stüdyoya girerek kaydı yapılan Media House, Onur Çakırsoy yapımı eserin, kayıtları Gazi Set Stüdyosu’nda Kâzım Özalp tarafından yapıldı. Aranje ve düzenlemede Nazım Ced imzası olan eserde gitarları Örge Volkan, bas gitarı da Kâzım Özalp yaptı.

Klipte aramızdan ayrılan Kıbrıslı Türk şairlere yer verilirken, Ali Nesim, Bener Hakkı Hakeri, Cevdet Çağdaş, Engin Gönül, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Harid Fedai, Kaya Çanca, Kaytazzade Mehmet Nazım, Kutlu Adalı, Mustafa Aynalı, Nazif Süleyman Ebeoğlu, Nazım İleri, Osman Türkay, Özker Yaşın, Pembe Marmara, Süleyman Uluçamgil, Taner Baybars, Urkiye Mine Balman ve Ziya Ormancıoğlu’da anıldı.