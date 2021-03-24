  • BIST 1.405
  • Altın 443,561
  • Dolar 7,9479
  • Euro 9,4027
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

Taşçı’dan yeni klip

»
Ülkemizin üretken sanatçılarından Yıltan Taşçı, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği kendisine ait olan “Her Şair Bir Gün Ölür” şarkısının klibini yayınladı.
Taşçı’dan yeni klip

Ülkemizin üretken sanatçılarından Yıltan Taşçı, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği kendisine ait olan “Her Şair Bir Gün Ölür” şarkısının klibini yayınladı.

Şubat ayında stüdyoya girerek kaydı yapılan Media House, Onur Çakırsoy yapımı eserin, kayıtları Gazi Set Stüdyosu’nda Kâzım Özalp tarafından yapıldı. Aranje ve düzenlemede Nazım Ced imzası olan eserde gitarları Örge Volkan, bas gitarı da Kâzım Özalp yaptı.

Klipte aramızdan ayrılan Kıbrıslı Türk şairlere yer verilirken, Ali Nesim, Bener Hakkı Hakeri, Cevdet Çağdaş, Engin Gönül, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Harid Fedai, Kaya Çanca, Kaytazzade Mehmet Nazım, Kutlu Adalı, Mustafa Aynalı, Nazif Süleyman Ebeoğlu, Nazım İleri, Osman Türkay, Özker Yaşın, Pembe Marmara, Süleyman Uluçamgil, Taner Baybars, Urkiye Mine Balman ve Ziya Ormancıoğlu’da anıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 Mart Dünya Şiir Günü Dolayısıyla Şiir Maratonu Düzenleniyor19 Mart 2021 Cuma 16:18
  • Çocuk Gözüyle, “Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” Fotoğraf Yarışması Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı19 Mart 2021 Cuma 13:40
  • Baraka’dan Dünya Tiyatro Günü Etkinliği19 Mart 2021 Cuma 12:42
  • Project Cornaro’nun İlk Dijital Sergisi Bugün Açılıyor19 Mart 2021 Cuma 10:33
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Kapalı” İle Perde Açıyor17 Mart 2021 Çarşamba 16:21
  • Hasan Bağlar’dan Kelebeklerle İlgili İkinci Kitap17 Mart 2021 Çarşamba 14:10
  • “Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı17 Mart 2021 Çarşamba 11:32
  • KED, Yıltan Taşçı ile ‘Devam’ dedi15 Mart 2021 Pazartesi 12:24
  • Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu15 Mart 2021 Pazartesi 10:52
  • 46.Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu13 Mart 2021 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti