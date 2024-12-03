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Tasdik Memurlarına Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Belgeleri Verilmeye Devam Ediyor

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Tasdik Memurlarına Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Belgeleri Verilmeye Devam Ediyor
Tasdik Memurlarına Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Belgeleri Verilmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek, yürürlüğe giren Tasdik Memurları Yasası kapsamında mevcut Tasdik Memurları’na belgeleri verilmeye devam ediliyor.

 

Maliye Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, ilgili yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Tasdik Memuru olarak atanmış ve bu yasanın gereklerini yerine getirmiş olan Tasdik Memurlarına, yeni yasaya göre hem yetki belgeleri, hem de yeni numaraları Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından verildi.

 

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova toplantı esnasında yaptığı konuşmasında, Tasdik Memurluğu’nun önemine işaret ederek, Tasdik Memurlarının hukuki anlamda kişiler arası ilişkilerde güvenliği sağlamak, yapılan işlemlerinin amacına uygun biçimde yasalara uygun hale getirilmesinde belgelerle somutlaştıran önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

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