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Taşeronlar Birliği’nde Amca güven tazeledi

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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı. Tek kişinin aday olduğu başkanlığa yeniden Osman Amca getirildi
Taşeronlar Birliği’nde Amca güven tazeledi

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı. Tek kişinin aday olduğu başkanlığa yeniden Osman Amca getirildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB) yer alan toplantının açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

-Amca

Osman Amca, genel kurulda yaptığı konuşmada, inşaat sektöründe ciddi bir gelişme yaşandığını,

burada yönetim kuruluna düşen görev, üyelerin günlük sorunlarını çözerken bazı sistemleri de oluşturmak ve ileride doğacak sıkıntıları görerek önceden çözmek olduğunu ifade etti.

Amca, üyelerin taşeron belgesine sahip olmasının önemine değindi ve yurt dışından işçi getirmek, yatay geçiş, ön izin gibi konularında taşeron belgesinin şart olduğunu söyledi.

Yapı denetimiyle ilgili yasaya da değinen Amca, “Hepinizin istediği ve hepinizin beklediği bu sistem bizi denetleyecek. Yani inşaata başladığınız zaman orada taşeronun adının yazılması demektir. Birlik olarak birçok toplantıya katıldık ve bunu başardık. Taşeron inşaat yapılacağı zaman oraya adı yazılacak’’ dedi.

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