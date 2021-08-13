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Taşeronlar Birliği'nden üyelerine "Hükümete tek kuruş vermeyin"

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Taşeronlar Birliği'nden üyelerine "Hükümete tek kuruş vermeyin"
Taşeronlar Birliği'nden üyelerine "Hükümete tek kuruş vermeyin"

TAŞERONLAR BİRLİĞİ’NDEN ÜYELERİNE “HÜKÜMETE TEK KURUŞ ÖDEMEYİN” ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, üyelerine “Karnımızı doyurmak önceliğimizdir” diyerek, hükümete ödeme yapmama çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, hükümetin yarattığı çarpık düzen altında daha fazla ezilmeyi kabul etmediklerini kaydederek önceliklerinin evlerine ekmek götürmek ve çalışanlarının maaşlarını ödemek olduğunu ifade etti.

Üyelerine çağrıda bulunan Başkan Osman Amca, “Tüm üyelerimize duyururuz; karnımızı doyurmak önceliğimizdir. Hükümete tek kuruş ödeme yapmayın!” diye konuştu.

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