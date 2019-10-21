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Tasfiye edileli 9 yıl oldu!

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Tasfiye edileli 9 yıl oldu!
Tasfiye edileli 9 yıl oldu!

 “21 EKİM 2010” Mahkeme’nin Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiyesine karar verdiği tarih.

KES Başkanı Buran Atakan basın açıklaması yayımladı.

İşte o açıklama;

Bugün 21 EKİM 2019,üzerinden tam 9 yıl geçti.Çocuklarımız büyüdü,gençler evlendi,içimizden torun sahibi olanlar oldu, ama sorun hala daha bitmedi.Kthy nın bizlerde bıraktığı izler her geçen yıl daha da derinleşirken,halkımızda da  bu eksiklik her geçen gün daha da hissedilmektedir.

Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan, göreve geldiği zaman yani 2018 yılının başında, kendisine yaptığım ziyarette şöyle bir seslenişte bulunmuştum.

Denge unsuru Kthy ortadan kaldırılmıştır.Halkımız onu aramakta ve eksikliğini fazlasıyla hissetmektedir.İçerisinde Kıbrıs kelimesi olan bir havayolu şirketinin kurulması halinde dünyanın her yerinde yaşayan halkımız ona sahip çıkacaktır,demiştim.

Kendisi de bana şöyle bir açıklamada bulunmuştu.2019 yılının ikinci yarısında böyle bir planımız düşüncemiz vardır.2019 un ikinci yarısının bitmesine bugün itibarı ile iki ay on gün kaldığını Sn .Bakan’a hatırlatırım.

Değerli Basın Mensupları ,zaman zaman sizlere bunları hatırlatma ihtiyacı hissediyorum çünkü “Geçmişini bilmeyen geleceğine hakim olamaz”

Bir hatırlatma da o dönemin komite başkanı bugünün başbakanı Sn.Ersin Tatara yapma ihtiyacı hissediyorum.

Özelleştirme yasası kapsamında askeri ücretle devlete istihdam edilen Kthy ve Eti çalışanlarının nefes almasına olanak sağlayacak yasal düzenleme ile ilgili 2016 yılında toplanan komitenin başkanı idi o tarihte Sn.Ersin Tatar.O dönemin başbakanı  Sn.Hüseyin Özgürgün başkanlığın da olan UBP’nin de bu durumun düzeltilmesi ile ilgili  ısrarı vardı. Neticede de bu yasal düzenleme yapılmış ve bu iki kitlenin nefes alması sağlanmıştı.

 Komite başkanı olarak  Sn.Ersin Tatar’ın 2016 yılında  yapmış olduğu konuşma aynen şöyledir.2010 yılında Kthy kapandığında çiçeği burnunda bakandım, 2009 yılında ilk kez milletvekili seçilmiştim,yeniydim.Aslında yapmamız gereken Kthy’nin kapandığı gün hepsimizin  istifasını sunmasıydı.

Değeli Basın Mensupları,Kthy nı kimlerin atadıklarının yönettiğini tekrar tekrar yazacak değilim. Ancak bu sorunun son bulması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.Üzerinden dokuz yıl geçmiş olmasına  ve maaşlarımızdan kesilmesine rağmen  ihtiyat sandığı yatırımlarımızın tamamlanmamasını sosyal bir devlet olduğumuzu söylüyorsak eğer  kabul etmek mümkün değildir.

Kktc Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Faiz Sucuoğlu ‘na, yani bu ülkenin çalışma hayatından sorumlu bakanı ‘na, 2019 un Ağustos ayında yapmış olduğumuz ziyarette, alternatifli çözüm önerilerimizi yazılı olarak sunmuştuk.Sn.Bakan da konuyu Bakanlar Kuruluna  taşıyacağını bizlere aktarmıştı.

 Başbakan Sn.Ersin Tatar o tarihte çiçeği burnunda bakandınız, bugün tecrübeli bir milletvekili ama en önemlisi icranın başı Başbakanısınız.

Sizi bu sorunu artık bitirmeniz gerektiği   ile ilgili göreve davet eder,

 Kıbrıs Türk Hava Yollarını bir kez daha  saygı ve özlemle anarız.

 

                                                                                            BURAN ATAKAN

                                                                                               BAŞKAN

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