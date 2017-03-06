Tasfiye halindeki KTHY’nin alacaklılar toplantısı Cuma günü

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Şirketi Ltd’nin birinci alacaklılar ve kontribütörler (iştirakçiler) toplantısı cuma günü saat 14.00’te yapılıyor.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kalkınma Bankası toplantı salonunda yer alacak toplantıya, tüm KTHY alacaklıları ve iştirakçileri davet edildi.

Birinci alacaklılar toplantısına, alacaklıların şahsen katılmaları gerektiği, alacaklıların vekil vasıtasıyla temsil edilecek olması halinde ise geçerli vekaletname ibraz edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Toplantıda, şirketler, kurumlar, tüzel kişiler ve devlet kurumları, birinci alacaklılar ve birinci iştirakçiler toplantılarında, yetki belgeleri ile temsil edilebilecekler.

Vekil vasıtasıyla temsil halinde geçerli bir vekaletnamenin ibrazı ile şirketler, kurumlar, tüzel kişiler ve devlet kurumları, geçerli birer vekaletname ibrazı ile de söz konusu toplantılarda temsil edilebilecekler.

Toplantılara katılmak isteyen gerçek kişilerin, vekiller veya yetkili temsilcilerin kimlik belgelerini ibraz etmek zorunda oldukları ifade edildi.