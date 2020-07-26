Taşikardi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Kalp, sağlıklı bir yetişkinde dakikada 60 ile 100 arasında atar. Kalp atışları dakikada 60'ın altındaysa buna bradikardi denir. Kalp atışları, dakikada 100'den fazla atarsa bu taşikardi olarak nitelendirilir. Fakat bu durum sadece yetişkinlerde geçerlidir. Çünkü kalp atışları yaşa bağlı olarak bazı değişiklikler gösterir. Yeni doğan bebeklerde, kalp atış değerleri dakikada 100 ile 140 arasındadır. Bebeklerde 130, ergenlerde ise bu sayı 119'dur. Profesyonel sporcularda bu durum biraz farklı olabilir. Onların normal zamanlarda nabızları diğer kişilere göre daha düşük olur. Bunun için profesyonel sporculardaki bu hastalığın sınırı, 100'den daha düşük olabilir. Kalp içerisinde sinüs düğümü olarak adlandırılan, uyarı üretmeyi sağlayan bir merkez bulunur. Kalp taşikardik ya da bradikardik de atsa, normal hızda da atsa ilk elektrik uyarısı buradan çıkar.

Kalp içindeki başka bir yerden elektrik uyarısı çıkarsa buna aritmi denilir. Aritmiler, genelde kalpteki çalışma düzenini bozduğundan kalp yetersizliği veya kalp durması gibi ciddi sorunların oluşum riskini artırır. Aritmide, teşhis konması büyük önem taşır. Çünkü tanısı konmamış aritmiler, kalpte zaman içerisinde geri dönüşümü olmayan büyük hasara yol açar. Kalp atışlarının kişi tarafından hissedilmesine çarpıntı denir. Tıpta palpitasyon olarak geçer. Çarpıntı, taşikardi ile karıştırılmamalıdır. Çarpıntı esnasında kalp atışları normal, fazla ya da düşük olabilir. Bu hastalığa yakalananlar genelde çarpıntıdan da şikayet ederler.

Taşikardi Nedir?

Taşikardi tehlikeli midir, diye düşünüldüğünde bu hastalıkta kalp çok fazla çalıştığından kalp kaslarının yorulmasına neden olur. Bundan dolayı oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Kalp, çok hızlı attığında, kanı daha az verimle pompalamış olur. Bu da kalbe ve diğer organlara daha az miktarda kanın ulaşmasına yol açar. Kalbin normalden hızlı çalışması, kalp kaslarındaki oksijen gereksimini arttırır. Bunun devam etmesiyle, kalp kaslarındaki damarlarda tıkanmalar oluşur. Sonrasında ise, kalp krizi yaşanmasına yol açar. Çünkü kalp kasları, böyle bir durumda oksijen yetersizliğinden yok olur. Bu hastalık, ani kalp durması ve felç gibi komplikasyon yaşanma riskini arttırır.

Kalbin ritmiyle alakalı bir durumdur. Normal şartlarda kalp ritminin, dakikada 100 sınırını aşması bize bu hastalığı tanımlar. Fakat hareket halindeki tüm bireylerde, olağan durumlarda ritm bu civardadır ve kalp atışlarında artış olabilir. Kalp ritminin ölçeği, Beat Per Minute (BPM)'dir. Örneğin; bir insanın kalbi, dakikada 80 atıyorsa buna kalp hızı 80 Bpm denir. Hastalık, sağlıklı bireylerde egzersiz anında oluşur. İstirahat halindeyken ortaya çıkarsa, genelde farklı hastalıklara veya bazı durumlara işaret eder. Hastalığın oluşumu, kişide kesinlikle kalp hastalığı olduğunu göstermez. Bazı kişilerde beslenme ve yaşam tarzına, kişinin sakin ya da stresli yapısına ve fiziksel aktivitelerine bağlı olarak da gelişebilir.

Taşikardi Nedenleri Nelerdir?

Herhangi bir nedene ya da hastalığa bağlı olarak görülebileceği gibi, sadece kalple alakalı olarak da oluşabilir. Bu hastalığa yol açan bazı nedenler şunlardır:

1. Egzersiz ya da spor yapmak

Egzersiz yaparken vücuttaki oksijen ve kan ihtiyacı artar. Buna bağlı olarak kalp atışları normal olarak hızlanır. Kan basıncında artma olur. Böylece fizyolojik taşikardi oluşur. Yani herhangi bir hastalığa bağlı olarak oluşmaz.

2. Korku

Yaşanılan ani korku, şaşkınlık ve kaygı adrenalin hormonunun daha fazla salgılanmasına neden olur. Buna bağlı olarak da kalp atışlarında hızlanma olur. Vücudun, oksijen ve kan ihtiyacının artmasına neden olan korku, kansızlık, tiroid bezinin fazla çalışması ve ateş gibi sorunlar da fizyolojik taşikardi oluşumuna neden olabilir. Çünkü böyle durumlarda kalple ilgili herhangi bir hastalık bulunmaz.

3. Kalp hastalıkları

Kalbin çok hızlı çalışması kalp kaslarındaki oksijen gereksinimini artırır. Bu durumun böyle devam etmesi ve oksijen ihtiyacının karşılanmaması kalp kaslarında damar tıkanmasına yol açar. Çünkü kalp kasları hasar görür. Kalp yetersizliği, kalp iltihapları ve damar sertleşmesi gibi kalp hastalıklarında da taşikardi görülür.

4. Alkol ve sigara kullanımı

Uyarıcı madde olduklarından beyine dopamin üzerinden etki ederler. Aynı zamanda sigaraya bağlı olarak akciğerde oksijen azalır. Kalp daha çok oksijen alabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalır. Çünkü oksijen kan ile taşınır.

5. Stres

Beyin, psikolojik stresle fiziksel stresi ayırt edemez. Yaşanan stres kalbe yansır. Vücut fiziksel bir tehlikeye maruz kalacakmış gibi beyin, kalp atışlarının hızlanmasını sağlar.

6. Kansızlık

Anemi hastalarında dokulara gerekli miktarda oksijen taşınamaz. Vücuttaki hücre ve dokular, oksijen açlığı yaşar. Bundan dolayı dokulara daha fazla kan pompalamak için kalp hızlanır.

7. Diğer nedenler

Aşırı kafein tüketmek, reçetesiz ilaç kullanmak, uyuşturucu ve uykusuzluk gibi nedenlere bağlı olarak da kalp hızlı atabilir.