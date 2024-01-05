Taşımacılar verilen izinleri protesto etti...

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ve Ercan Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını verilen izinlerle ilgili protesto etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve İzin kurulunun verdiği “ticari” izinlerin gelişi güzel olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ve Ercan Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptılar.

Birlik Başkanları yaptıkları açıklamada, gelişi güzel verilen izinlerden rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, izinlerin hiçbir kriter olmaksızın verildiğini ileri sürdüler.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Gerçekte bu işi yapanlar, taşımacılıktan evlerine ekmek götürenler büyük sıkıntılar yaşarken, siyasi düşüncelerle haksız yere verilen izinlerden dolayı şikayetimizi dile getiriyoruz. Alınan kararları da protesto ediyoruz. İzinler, bu işi yapanlara değil, ranta çevirecek kişilere veriliyor. Ulaştırma Bakanlığını ve İzin kurulunu en sert şekilde protesto ediyoruz.”

“ARIKLI’DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ.”

Birlik Başkanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan açıklama beklediklerini ifade ederek,

“Bu toplantının usulsüz verilen izinlerin iptal edilmesini talep ediyoruz.” Denilen açıklamada “Daha 3 gün önce müracaat eden adamın, dosya takip süreci tamamlamadan nasıl olur da izin verilir? Bir toplantıda bir kişiye 4 tane taksi izni nasıl veriliyor? Nasıl dünya kadar peşkeş çekiliyor?” soruları yöneltildi.

Bakanlığa siyah çelenk bırakıldı.