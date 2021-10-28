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Taşımacılık Sürdürülebilir Değil, Bıçak Kemiğe Dayandı

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Taşımacılık Sürdürülebilir Değil, Bıçak Kemiğe Dayandı
Taşımacılık Sürdürülebilir Değil, Bıçak Kemiğe Dayandı

“TAŞIMACILIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Fuat Topaloğlu: 6 ayda 6 zam yapıldı; Eyleme gitmeyi düşünüyoruz.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, turizm, öğrenci ve güzergâh taşımacılığının artık sürdürülebilir olmadığının altını çizerek, “Hükümet eğer Fiyat İstikrar Fonu’nu başka yerlere kullanıp, akaryakıtı sübvanse edemiyorsa akaryakıt vergisi kalkmalı” vurgusunu yaptı.

Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt zammı sonrası sert tepki göstererek, taşımacılık sektörünün sürdürülebilir olmadığının altını çizerek, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.  

“6 AYDA 6 ZAM YAPILDI”

Toplu taşımacılıkla ilgili kendilerine yapılan fiyat düzenlemesinin; 6 ayda yapılan 6 zam ile eridiğine işaret eden Topaloğlu, “Turizm, öğrenci ve güzergah taşımacılığı artık sürdürülebilir değil dedi. “Hükümet eğer Fiyat İstikrar Fonu’nu başka yerlere kullanıp, toplu taşımacılara akaryakıtı sübvanse edemiyorsa akaryakıt vergisi kalkmalı vurgusunu yaparak, ülkede toplu taşımacılığın var olması için akaryakıt sübvansiyesinin şart olduğunu aksi taktirde eyleme gideceklerini belirtti.

“KURULTAYA ODAKLANILDI”

TL’nin değer kaybı ile özel sektörün yaşam alanının kısıtlandığını kaydeden Topaloğlu, akaryakıt zammının tüm hayatı etkileyeceğini, bir zincir gibi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Topaloğlu, “Sadece UBP kurultayına odaklanıldı. Sektörlerle ilgili bir girişim yapılmadı. TL’nin değer kaybı, yetkililerin ise önlem almaması bizi zor durumda bıraktı” dedi.  

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