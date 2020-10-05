Taşımacılıkta grev! Öğrencileri taşımayacaklar...

Kar-İş Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılacak olan protokolün Maliye Bakanlığı engeline takılması nedeniyle yarın grev yapacaklarını dile getirdi.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Topaloğlu, basın açıklaması yaptı.

Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılacak olan protokolün Maliye Bakanlığının engeline takıldığını söyleyerek yarın grev yapacaklarını açıkladı.

Topaloğlu, “15 günden beri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 2020-2021 ders yılı için eğitim taşımacılığı adına yapılan protokol, Maliye Bakanlığının engeline takılmıştır. Yapılan tüm toplantılara ve çalışmalara rağmen Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’ndan olumsuz bir sonuç çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Kar-İş üyelerine teklif edilen taşımacılık ücretinin maliyetin altında olduğunu da aktaran Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Kar-İş bunu kesinlikle kabul etmemektedir. Kabul etmediğimizi de kendilerine ilettik. Ciddi bir maliyet tablomuz vardır, Maliye Bakanlığı tarafından bu görmemezlikten gelinmektedir. Bu sebepten dolayı yarın grev yapıyoruz. Öğrenci taşımacılığını durduruyoruz” diyerek grevden sonra ise gelişmelere göre eylem sürecini başlatacaklarına vurgu yaptı.

“BİZİMLE ANLAŞMA YAPILDI FAKAT PANDEMİ TAŞIMACILIĞI BİZE VERİLMEDİ”

Yaklaşık 7 aydan beri, pandemiden dolayı ülkedeki toplu taşımacılık Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmuştu. Hal böyle iken taşımacılık geri açılmasının ardından kurulun almış olduğu karara Maliye Bakanı ile Ulaştırma Bakanı tarafından bir taşımacılık işlemi başlatıldığını ve takriben 7 aydan beri devam ettiğini belirtti.

Topaloğlu, “Bu taşımacılık söz verilmesine rağmen fiyatta da anlaşılmasına rağmen, hava alanından otellere, liman ve sınır kapılarına götürülme işi Kar-İş’e verilmedi. Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. 2 şirket tarafından bu taşımacılık işi yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplu taşımacıların yüzde 80’i pandemi sürecinden bu yana hiç iş yapmadığının da altını çizen Topaloğlu, “Bizim taşıdığımız potansiyel müşterimiz bizden hizmet alanlar; turist, öğrenci ve normal güzergâhta taşıdığımız kişiler” olduğunu aktardı.

Bu süre zarfında da ne turizme hizmet veren Kar-İş üyelerine, ne de güzergâhlarda çalışanlara hiçbir iyileştirme ve katkıda bulunulmadığına dikkat çeken Kar-İş Başkanı Topaloğlu, ne bir kredi yardımı ne de bir destek verilmediğini dile getirdi.

Topaloğlu, pandemi taşımacılığının neden Kar-İş’e verilmediğinin de sorgulanması gerektiğine vurgu yaparak “Bu işlerden kimlerin ne kadar rant elde ettiği konusunu da kamu oyunun bilgisine bırakıyoruz” dedi.