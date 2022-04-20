Taşınmaz Mal Satışlarında İlk Üç Aylık Dönem Verileri Açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro’luk taşınmaz mal satışı gerçekleştiğini yazdılar.

Gazete, Rum Tapu Dairesi’nden açıklanan verilere göre, ilk üç aylık dönemde 1 milyar 272 milyon 880 bin Euro’luk 5 bin 258 adet taşınmaz satışı gerçekleştiğini, satışlarda birinci sırayı Limasol, ikinci sırayı ise Lefkoşa bölgesinin aldığını yazdı.

Haberde, satışların çoğunluğunun arsa ve tarla satışları olduğu da vurgulandı.