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Taşınmaz Mal Satışlarında İlk Üç Aylık Dönem Verileri Açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.
Taşınmaz Mal Satışlarında İlk Üç Aylık Dönem Verileri Açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro’luk taşınmaz mal satışı gerçekleştiğini yazdılar.

Gazete, Rum Tapu Dairesi’nden açıklanan verilere göre, ilk üç aylık dönemde 1 milyar 272 milyon 880 bin Euro’luk 5 bin 258 adet taşınmaz satışı gerçekleştiğini, satışlarda birinci sırayı Limasol, ikinci sırayı ise Lefkoşa bölgesinin aldığını yazdı.

Haberde, satışların çoğunluğunun arsa ve tarla satışları olduğu da vurgulandı.

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