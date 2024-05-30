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Taşınmazla ilgili dilekçeye yanıt vermeyen İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi, yasaya aykırı davrandı

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Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Esentepe’deki taşınmaz malla ilgili dilekçeye yanıt vermeyen İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin Anayasa ve İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını açıkladı.
Taşınmazla ilgili dilekçeye yanıt vermeyen İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi, yasaya aykırı davrandı

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Konce Kortay’ın Esentepe köyündeki taşınmaz malıyla ilgili dilekçesine 30 gün içerisinde yanıt vermeyen İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davrandığını kaydetti.

Varol yaptığı yazılı açıklamada, Konce Kortay’ın, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek, konunun soruşturulması için Daireye başvuruda bulunduğunu belirtti.

Varol, başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor tanzim edildiğini ifade etti.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün, Konce Kortay’ın dilekçesine sözlü olarak yanıt verildiğini belirtmiş olsa dahi, İdarenin, Kortay’ın dilekçesine KKTC Anayasası ve İyi İdare Yasasında belirtilen kurallara uygun şekilde cevap vermediğini kaydeden Varol, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin de yapılan işlem ve araştırmaların zaman aldığı gerekçesiyle Kortay’ın dilekçesine cevap vermediğini belirtti.

“Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve usulüne uygun şekilde cevap almaları demokratik ve şeffaf yönetimin gereğidir” diyen Varol, buna bağlı olarak İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin 30 gün içerisinde Konce Kortay’ın dilekçesine yanıt vermeyerek, KKTC Anayasası ve İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davrandığını kaydetti.

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