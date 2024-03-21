Taşkent Doğa Parkı açıkladı: Ayak parmağı yemiyor

Kıbrıs kıyılarında ‘ayak parmağı yiyen’ olarak bilinen dev bir su böceği tespit edildiğine dair çıkan haberlerin yanlış olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşkent Doğa Parkı, iddiaların hiçbir gerçeklik payı bulunmadığını bildirdi. Söz konusu araştırmanın Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmakta olan arthropodoloji uzmanı Kadir Boğaç Kunt tarafından kısmen yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyu ve medya, raporlama süreçlerinde bilimsel dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınmaya davet edildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs sahillerinde "ayak parmağı yiyen" bir böcek bulunduğuna dair temelsiz iddiaların yayıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu tür iddiaların hiçbir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bahsi geçen araştırma, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmakta olan saygın arthropodoloji uzmanımız Kadir Boğaç Kunt tarafından kısmen yürütülmüştür. Söz konusu böceğin tür sınıflandırmasını detaylı bir şekilde açıklayan hakemli makale, yaklaşık on sekiz ay önce yayımlanmış olup, bahse konu böceğin insan ayak parmaklarını tüketmediğini açıkça belirtmektedir. İlgili akademik çalışmaya erişim için şu linkten yararlanabilirsiniz: https://travaux.pensoft.net/article/94457/. Kamuoyunu ve medyayı, raporlama süreçlerinde bilimsel dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı kalmaya davet ediyoruz.”