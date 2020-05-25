Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat,Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda”

TC - KKTC Su Temin Projesi kapsamında, Mersin’in Anamur ilçesinden gelen suyun ülkemizde depolandığı Geçitköy Barajı’ndaki seviyenin azaldığı gözlemlendi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görsellerde, Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda” olarak niteledi.

Başat, “Türkiye’de patlayan su borusunun tamiri ile ilgili son durumu bilen ya da herhangi bir yerde bu konu ile ilgili bir açıklama gören var mı?” diye sordu.

Anımsanacağı üzere yaklaşık 4 ay önce, suyu taşıyan borulardan biri patlamış ve su akışı durmuştu.

OĞUZ, “AĞUSTOS’A KADAR SIKINTI YAŞANMAZ” DEMİŞTİ

Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta TAK’a konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, şu anda Geçitköy Barajı’nda 15 bin metreküp su olduğunu ve yapılan hesaplamalara göre Ağustos ayına kadar su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

“İHALE SONA ERDİ”

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri’nin KKTC’ye su taşıyan ve bir süre önce kopan boruların tamiratı için gereken çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Oğuz, boru ihalesinin tamamlandığını ve ihaleyi alan firmanın Taşucu Limanında üretim fabrikası kurmak için çalışmalara başladığını söyledi.

“BORU MONTAJ İHALESİ DEVAM EDİYOR…”

Boru montaj ihalesinin ise devam ettiğini ifade eden Oğuz, montaj çalışmalarının ne zaman tamamlanabileceği ile ilgili net bir tarih veremeyeceğini, çünkü deniz ve hava şartlarına göre bu sürecin başlayacağını kaydetti ve çalışmaların KKTC’nin su sıkıntısı çekmeyecek şekilde tamamlanacağına inanç belirtti.

Dursun Oğuz, Su İşleri Dairesi’nin de ülkedeki mevcut su kuyularının ve su motorlarının bakımını düzenli olarak yaptığını ve ihtiyaç halinde yerel su kaynaklarının da kullanılabileceğini vurgulayarak, ülkenin herhangi bir su sıkıntısı durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.