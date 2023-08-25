Taşkent Doğa Parkı isimli işletme Dikmen Belediyesi tarafından mühürlendi!

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Taşken Piknik Alanı'nın Dikmen Belediyesi tarafından mühürlendiğini duyurdu.

Koronavirüs pandemisi öncesi Orman Dairesi'nden yazılı görüş alarak piknik alanı içerisinde bir bina inşa ettiklerini belirten Basat, "Bugüne kadar piknil alanı arazisi içerisine çaktığım her çivi Orman Dairesi'ne aittir ve bunlar üzerinde hiçbir zaman herhangi bir sahiplenme ve/veya olağan dışı hak iddiasında bulunmadım. Herhangi bir karşılık beklemeden bu ülke için bir şeyler yapmak bunu gerektirir" dedi.

Bir süredir bu binayla ilgili Dikmen Belediyesi ile sorun yaşadığını düşündüğünü anlatan Basat, " Orman Dairesinin bu sıkıntının aşılması konusunda sunduğu çözümü uzun zaman önce kabul ettim ama bu çözümü Dikmen Belediye Başkanı kabul etmedi. Dikmen Belediye Başkanının istediği çözüm de teknik olarak mümkün değil gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Dikmen Belediyesi'nin bu yıl Taşken Piknik Alanı'nın işletme iznini yenilemediğini belirten Basat, belediyenin 6 aydır hem piknik alanı hem de doğa alanının çöplerini toplamaktan vazgeçtiğini kaydetti.

Basat, belediyenin Taşkent Piknik Alanı'nı önce çözümsüzlüğe sürüklediğini kaydederek, "Ardından da hiçbir tebliğ, açıklama, süre vermeden, içeride müracaatlarımız ve yazılarımız dururken bugün gelip çözemediniz diyerek mühürledi. Boğaz Piknik Alanını alıp sıfırdan kurmak zor mu geldi? her şeyi ile dört dörtlük hazır Taşkent Piknik Alanı'na mı göz dikti Belediye?" ifadelerini kullandı.

Basat, "An itibarı ile Taşkent Piknik Alanı Dikmen Belediyesi tarafından mühürlü ve kapalı. Bu gelinen noktada artık ben kurumların ve kurumları ellerinde bulunduran şahısların kişisel motivasyonlarının altında ezilmeyeceğim" dedi.