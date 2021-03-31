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Taşkent Doğa Parkı’nda Fidan Dikildi

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Taşkent Doğa Parkı içerisinde yer alan Telsim Ekoloji Ormanı’nda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla ikinci etap fidan dikimi gerçekleştirildi.
Taşkent Doğa Parkı’nda Fidan Dikildi

Taşkent Doğa Parkı içerisinde yer alan Telsim Ekoloji Ormanı’nda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla ikinci etap fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, ekolojik dengenin olmazsa olmazları olduğunu vurgulayarak, ormanların korunması çağrısında bulundu.

Etkinlikte zeytin, harnup, çam, selvi, şinya, alıç ve mersinden oluşan 50 fidan dikildi. Hafta içerisinde bu 300 fidana tamamlanacak. Alan içerisine toplam bin 200 adet fidan dikilmesi hedefleniyor.

ALPER

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper etkinlikte yaptığı konuşmada, Telsim Ekoloji Ormanı’nın adanın ilk habitat projesi olduğunu belirterek, projeyi Taşkent Doğa Parkı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hayata geçirdiklerini ifade etti. Doğal hayatın dengesini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Alper, ülkeye hizmete devam edeceklerini söyledi.

BASAT

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, habitat restorasyonu projesi çerçevesinde ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, bunun dışında ekolojik dengenin de çok önemli olduğunu vurgulamak amacıyla projeye imza attıklarını belirtti. Ülkede benzer projelerin yapılması temennisinde bulunan Basat, ekolojik dengenin geri gelmesi için bütünlükçü çözümler üretilmesi dileğini ifade etti.

KARZAOĞLU

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, Taşkent Doğa Parkı’na bakanlık ve daire olarak ellerindeki imkanlarla yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, mevcut alanın ağaçlandırılmasına daha önce başladıklarını ve bugün de devam ettiklerini anlattı. “Doğa bir bütündür” vurgusu yapan Karzaoğlu, doğada yaşayan hayvanlara yaşam ortamı sağlamak için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ekolojik denge için yapılan habitat projesinin sponsoru Telsim’e ve Taşkent Doğa Parkı’na teşekkür ederek, bakanlık olarak her türlü fidan veya bilgi desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla birlikte hareket etmenin daha sağlıklı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, projelerin elbirliği ile geleceğe taşınmasının önemini vurguladı. Ekolojik dengenin olmazsa olmazları olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ormanları korumak gerektiğini, korunamayanların ise yeniden hayata döndürülmesi için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

Ormanların korunması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde projelerin devam edeceğini kaydetti.

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