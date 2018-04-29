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Taşkent Doğa Parkı’nda “Kurtarılan Hayvanlar Resim Sergisi”

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Taşkent Doğa Parkı’nda doğa ve yaban hayat bilinci resim sergisiyle çerçeveleniyor.
Taşkent Doğa Parkı’nda “Kurtarılan Hayvanlar Resim Sergisi”

Taşkent Doğa Parkı sergi alanında “ANIMALIUM-Kurtarılan Hayvanlar Resim Sergisi” Nilgün Güney Sanat Atölyesi eserleriyle, doğa, yaban hayat ve sanat severlerle buluşuyor. 

28 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında 2 hafta boyunca gösterime sunulan resim sergisinin açılışında söz alan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Taşkent Doğa Parkı’nın doğa ve yaban hayata sunmuş olduğu katkıların sanatla buluşuyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Organizasyonda sergilenen eserlerin üreticisi Nilgün Güney Sanat Atölyesi adına konuşma yapan Ressam Nilgün Güney ise, atölye emekçileri olarak çevreye ve hayvanlara duyarlı insanlar olduklarını, bu bağlamda Taşkent Doğa Parkı’nın yapmış oldukları çalışmaları takdir ettiklerini ve bu sergi aracılığıyla da birbirlerine destek olduklarını ifade etti.

Etkinlikte emeği geçen sanatçılar sergiyle ilgili görüşlerini belirtirken, doğa ve yaban hayat bilincine yönelik gerçekleştirilen resim sergisi, Taşkent Sergi Alanın’da 2 hafta boyunca  herkesi bu güzel görsel şölene katılmaya davet ediyor.  

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu

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