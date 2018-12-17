Taskent Doğa Parki'ndan alkışlanacak bir hareket daha

Taşkent Doğa Parkı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bedenimi parçalayan olta kalıntısından kurtulmam ne kadar zaman aldı bilmiyorum. Canım çok yanıyor. Oldukça bitkinim. Kanayarak sürükleniyorum. Sağ arka yüzgecimi boğan misina onu benden çalıyor. Eksilerek kurtuluyorum o cendereden. Açlık içinde Bafra’da kıyıya vuruyorum. Yaralarım taze. Boynumda ve ön yüzgeçlerimde derin kesikler var. Bir yardım gelse.. Ve biraz da dinlenme şansı.. Bedenim henüz çok genç. İyileşip Akdeniz’e dönmeyi çok istiyorum. Ama yalnızım. Ve soğuk... Biraz soluklanmaya ihtiyacım var...

“Onun İçin Tehdit Devam Ediyor”

Kum taneleri titriyor. Koşarak yaklaşan bir şeyin varlığını hissediyorum. Son bir çaba kaçmak isterken dişlerini etime geçiriyor. Karada denizdeki kadar hızlı olamıyorum. Çaresizim. Ölmek istemiyorum. Kum taneleri yeniden titriyor. Kabuğuma saklanıp korunmaya çalışıyorum. Bu kez yaklaşan şey çok daha büyük. Bir insan eli beni o amansız dişlerin arasından kurtarıyor. Bana saldıran şeyin bir köpek olduğunu başımı kabuğumdan dışarı çıkardığımda oradan uzaklaşırken görebiliyorum. Sonra insanların telefon dediği telaşlı bir trafik başlıyor. Konuşurlarken duyuyorum. Beni kurtaran elin sahibi Mehmet Akgürel. Telefonun diğer ucunda SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden Çiğdem Çağlar. Kendime geldikçe detayları anlama şansım oluyor. Çağlar, durumu öğrendikten sonra Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşıyor. Ardından bir telefon daha geliyor...

“Yaşamı İçin Umut Oluşuyor”

Mehmet Akgürel, uzmanların yönlendirmesi ile beni içini deniz suyu ile doldurduğu derin bir leğene koyup, daha fazla strese girmemem için sessiz sakin bir ortamda muhafaza altına alıyor. Ayrıca kabuğumun üzerine de nemli bir örtü seriyor. Ona ve duyarlılığına, hayatımı kurtardığı için minnettar kalıyorum. Artık bir umudum oluşuyor. Ulas Seherlioglu beni teslim alır almaz bünyelerinde kurdukları Deniz Canlıları Rehabilitasyon Merkez’ine götürüyor. Sağlık ekibi ise bu esnada ön hazırlıklarını yapmış beni bekliyor. Acilen ilk müdahalemi gerçekleştiriyorlar ve tedavim başlıyor. İnsanlar bana yeşil deniz kaplumbağası diyor. O geceyi dinlenerek geçiriyorum. Kopan yüzgecim için cerrahi operasyon yapılması gerektiğini öğreniyorum. Beni operasyona hazır hale getirmek için çabalıyorlar. Beni kurtaran, kurtarılmama sebep olan, tedavi ve bakımlarımı yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir haber var; üç yüzgeçle de doğaya geri dönebileceğimi öğrendiğimden dolayı çok mutluyum.Yaralarım da iyileşecek, buna da inanıyorum. Akdeniz’e geri dönebileceğim günü hayal ediyorum. Zamana ve sabra ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Öykümün sonu henüz yazılmadı ama ben başaracağımı hissedebiliyorum. Doğayla bulaşacağım günü heyecan içerisinde bekliyorum..."