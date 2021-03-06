Taşkent Piknik Alanı'nda isyan ettiren görüntüler

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, bazı ailelerin piknik alanında olduğu görüldü.

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, bazı ailelerin piknik alanında olduğu görüldü.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Başat'ın paylaşımı şu şekilde:

Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı yok mu? Varsa denetim nerede?

Piknik alanının ana kapısı kapalıyken manzara bu. Durum öyle tek aile/aynı evden insanlar hava almaya, yürüyüşe çıktı durumu falan da değil, bildiğiniz toplaşma ve temas...

Biz halk sağlığı için kapalı, para kazanamıyoruz ama açık olsak gelecek olan kadar insan geliyor neredeyse. O zaman biz bu fedakarlığı ne için, kimin için yapıyoruz diye sorgulamadan edemiyor insan.

Maske, mesafe, hijyen hepsi hikaye... Çok daha kötü günler bizi bekliyor.