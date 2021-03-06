  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Taşkent Piknik Alanı'nda isyan ettiren görüntüler

» »
Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, bazı ailelerin piknik alanında olduğu görüldü.
Taşkent Piknik Alanı'nda isyan ettiren görüntüler

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, bazı ailelerin piknik alanında olduğu görüldü.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Başat'ın paylaşımı şu şekilde:

Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı yok mu? Varsa denetim nerede?

Piknik alanının ana kapısı kapalıyken manzara bu. Durum öyle tek aile/aynı evden insanlar hava almaya, yürüyüşe çıktı durumu falan da değil, bildiğiniz toplaşma ve temas...

Biz halk sağlığı için kapalı, para kazanamıyoruz ama açık olsak gelecek olan kadar insan geliyor neredeyse. O zaman biz bu fedakarlığı ne için, kimin için yapıyoruz diye sorgulamadan edemiyor insan.

Maske, mesafe, hijyen hepsi hikaye... Çok daha kötü günler bizi bekliyor.

157700409_10222614838573215_4481464400417375294_o.jpg1-046.png2-014.png

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman:''Dikenli tel gibi gayriinsani görüntülere değil çözüme ihtiyacımız var''06 Mart 2021 Cumartesi 14:45
  • Erhürman:''Gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım''06 Mart 2021 Cumartesi 14:28
  • Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor06 Mart 2021 Cumartesi 14:11
  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, KKTC Temaslarını AA'ya Değerlendirdi06 Mart 2021 Cumartesi 14:05
  • AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir06 Mart 2021 Cumartesi 12:59
  • RES-BİR'den sivil itaatsizlik uyarısı!06 Mart 2021 Cumartesi 12:37
  • Sporculara “Ev Karantinası” müjdesi06 Mart 2021 Cumartesi 12:07
  • Lute Yarın, Dendias İse Pazartesi Adaya Geliyor06 Mart 2021 Cumartesi 11:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni Ziyaret Etti06 Mart 2021 Cumartesi 11:46
  • Adana'dan KKTC'ye yasadışı bahis!06 Mart 2021 Cumartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti