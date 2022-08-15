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Taşkent Şehitleri anıldı

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Taşkent ve civar köylerde şehit düşenler Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Taşkent Şehitleri anıldı

Törende ilk olarak Şehitler Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Saygı Atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Taşkent şehitleri adına Taşkent Şehit Aileleri Komitesi üyesi Ahmet Serkanlar törende yaptığı konuşmada, Taşkent şehitlerinin 14 Ağustos 1974’te silah zoruyla evlerinden alınarak, bir gün sonra 15 Ağustos 9174’ta topluca kurşuna dizilerek katledildiklerini söyleyerek, 48 yıl önce hayattan koparılan şehitleri rahmetle andı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da törende yaptığı konuşmada, 48 yıl önce yaşanan acıların asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını belirtti.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile bugün barış ve huzur içinde yaşadıklarını ifade eden Benan, “Ada’da artık diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı. Anlaşma iki eşit egemen devlet temelinde olursa kabulümüzdür” dedi. Benan konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmetle andı.

Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten önce çok fazla şiddete maruz kaldığını ve hep kendini savunarak Türkiye’nin gelmesini beklediklerini söyledi.

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ne zaman geleceğini bekliyorduk. O gün 20 Temmuz 1974 günüydü ve Kıbrıs Türkü’nün yeniden doğduğu gün oldu. Taşkent gibi birçok bölgemizde köyümüzde toplu katliamlar yaşandı. Bu yara ve acılar asla unutulmayacak. Kıbrıs Türkü çok bedeller ödedi ve bu ödediği bedellerle şimdi bir devlete sahip oldu. Artık Doğu Akdeniz’de biz de Anavatan Türkiye ile önemli bir yer tutuyoruz. Bugün bir anlaşma ancak egemen eşitlik temelinde olur” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini vurgulayarak, ‘bu kırmızı çizgilerimizde asla vazgeçmeyeceğiz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmetle anarak yaslı ailelerine sabır diledi.

Konuşmaların ardından şehitliğin gezilmesiyle tören sona erdi.

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