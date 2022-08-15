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Taşkent Şehitleri bugün anılacak

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Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 48’inci yıl dönümünde şehit düşenler anılıyor…
Taşkent Şehitleri bugün anılacak

Taşkentte şehit düşenler bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek törenle anılacak.

Gazimağusa’nın kurtuluşu dolayısı ile iki ayrı tören düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri ise dün düzenlenen törenlerle anıldı…

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını kimseninse yargılanmadığını söyledi.

Şehitlere olan borcun devleti yüceltmek, Kıbrıs Türkünün kazandığı bağımsızlık, özgürlük ve egemenliği sürdürmek olduğunu söyleyen Tatar, şehitlerin mücadelesinden “bağımsızlık, hürriyet ve devlet” doğduğunu kaydetti

İkinci Barış Harekatı ile yeni sınırların çizildiğini ve adada yeni bir dönemin başladığını söyleyen Tatar, adada ancak egemen eşitlik temelinde, iki kurumsal yapının iş birliğine dayalı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini, bunu tüm dünya ile paylaştıklarını belirtti.

Tatar, şehitlere mükellefiyetlerinin “Yeni nesillere, bağımsız, özgür, hür ve egemenliği ile yaşayabilen bir vatan bir devlet bırakmak” olduğunu söyledi.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da yaptığı konuşmada, yaşanan olayların gelecek nesillere anlatmak gerektiğini ve okullarda yakın tarihin öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Aşır ayrıca benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için birlik içinde ve güçlü olmak gerektiğini belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında, Şehitlerin Kıbrıs Türkünün özgürce yaşamı için mücadele verdiğini kaydederek, “Kıbrıs Türk örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir” dedi.

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