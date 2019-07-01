Taşkent'e düştüğü tahmin edilen S-200 füzeleri hakkında neler biliyoruz?

Sovyetler Birliği yapımı bir uzun menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-200 Angara/Vega/Dubna ,. , 1960'larda geniş alanları bombardıman ve diğer uçaklardan korumak amacıyla tasarlanndı.
1983'ten beridir Suriye'de kullanılan S-200, İsrail'in envanterinde bulunmuyor. S-200D sistemi Nükleer harp başlığı ile de donatılabiliyor.
S-200 serisi füzeler 250 ile 350 km arasında menzillere ulaşabiliyor.
Yerden Havaya Savunma sistemi olan S-200 hava savunma sistemleri, hava araçlarını düşürme amaçlıdır.
Suriye'de de bulunan sistem Taşkent'e düşen cisimle eş zamanlı olarak İsrail'in hava saldırısını püskürtebilmek için kullanıldı.
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