Taşkent'e düştüğü tahmin edilen S-200 füzeleri hakkında neler biliyoruz?

Sovyetler Birliği yapımı bir uzun menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-200 Angara/Vega/Dubna ,. , 1960'larda geniş alanları bombardıman ve diğer uçaklardan korumak amacıyla tasarlanndı.

1983'ten beridir Suriye'de kullanılan S-200, İsrail'in envanterinde bulunmuyor. S-200D sistemi Nükleer harp başlığı ile de donatılabiliyor.

S-200 serisi füzeler 250 ile 350 km arasında menzillere ulaşabiliyor.

Yerden Havaya Savunma sistemi olan S-200 hava savunma sistemleri, hava araçlarını düşürme amaçlıdır.

Suriye'de de bulunan sistem Taşkent'e düşen cisimle eş zamanlı olarak İsrail'in hava saldırısını püskürtebilmek için kullanıldı.